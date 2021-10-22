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Dünya Sudan’daki protestolarda 35 kişi yaralandı
Dünya

Sudan’daki protestolarda 35 kişi yaralandı

Sudan’da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 00:59:00 -
Sudan’daki protestolarda 35 kişi yaralandı

Sudan’da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermi ile müdahalesinde 35 kişi yaralandı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahalelerde 4’ü gerçek mermiyle olmak üzere 37 protestocunun yaralandığını aktardı.

Hükûmetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin yanı sıra binlerce hükûmet destekçisi de ülke genelinde sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla meydanlara inmişti.

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