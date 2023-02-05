  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Mehmet Şef'in derdi pes dedirtti! Çileden çıkaran sözler

Rusya'dan AB'ye sert tepki

Dünyayı altüst eden, kanseri olanlarda çığır açacak o çarpıcı araştırma: Karıncalar teşhis ediyor! Müthiş olacak

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!

İstanbul Valisi'nden önemli uyarı

Cebinde 100 lirası olan bile alabilir! Uzman isim 'altından farksız' diyerek duyurdu

Dünya otomotiv devine takip! Tesla Cybertruck bu kez yolda görüldü: Üretimi bekleniyor, işte son hali

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edildiler! MSB duyurdu

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi
Dünya Sudan'daki Cuba Barış Anlaşması Konferansı sona erdi
Dünya

Sudan'daki Cuba Barış Anlaşması Konferansı sona erdi

Sudan'daki yönetim krizini çözmek için yürütülen siyasi süreç kapsamında yapılan Cuba Barış Anlaşması Konferansı, nefret söyleminin reddedilmesi, hoşgörü ve işbirliği değerlerinin desteklenmesini tavsiye eden bildiriyle tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 02:39:00 -
Sudan'daki Cuba Barış Anlaşması Konferansı sona erdi

Başkent Hartum'da 4 gün süren konferansın kapanış bildirisinde, Cuba Barış Anlaşması'nda belirtildiği üzere çobanlar ve göçebeler için özel bir komisyon kurulması, yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin asıl bölgelerine gönüllü dönüşleri gibi hususlara dikkat edilmesi yönünde karar alındı.

Nüfus sayımı, savaştan etkilenenlere tazminat ödenmesi, geçiş dönemi adaleti, seçimlere hazırlık ve anayasal bir konferans düzenlenmesi tavsiyesinde bulunulan bildiride, yerinden edilmiş kişiler ve mültecilere tüm medeni ve siyasi hakların eşit vatandaşlık temelinde kullandırılması gerektiği vurgulandı.

Kurulacak hükümete mültecilerin sorunlarını, bu sorunlarla ilgili mekanizmalar oluşturmak ve bunları ekonomik ve kalkınma projelerine entegre etmek de dahil olmak üzere öncelikleri arasına alma çağrısında bulunulan açıklamada, çerçeve anlaşmasına taraf olmayan güçlere siyasi sürecin son aşamasına katılma çağrısı da yapıldı.

- 2019'dan bu yana istikrarsızlık sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı kaynaklı kitlesel halk protestoları sonucu başlayan Aralık Devrimi (2018) ve ordunun müdahalesi sonucu 11 Nisan 2019’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermiş, sonrasında kurulan asker-sivil ortak geçici hükümetleri ise derin anlaşmazlıklar nedeniyle kalıcı olmamıştı.

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Parlamentodan ve başbakandan yoksun ülkede Sudan Avukatları Sendikası, 10 Eylül'de "2022 geçiş anayasası taslağı"nı yayımlamış, BM, AfB ve IGAD'dan oluşan üçlü mekanizma ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizma, asker ile siviller arasındaki çözümde bu taslağı esas almıştı.

Üçlü mekanizma, 10 Kasım'da Sudan'daki krizi çözmek için ordu ile siviller arasında "temel mutabakata" varıldığını duyurmuştu.

5 Aralık 2022'de, siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, 8 Ocak'ta, mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak ve tarafları nihai anlaşmaya götürecek son aşamasını başlatmıştı.

Tarafların başlattıkları ikinci aşama sonrasında nihai anlaşmanın imzalanması ve başbakanın belirlenmesinin ardından 2 yıl sürecek yeni geçiş dönemi başlayacak.

Nihai anlaşma; adalet, güvenlik ve askeri reform, barışın sağlanması, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere 5 temel konuyu kapsıyor.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Ekim 2020'de imzalanan Cuba Barış Anlaşması ile silahlı hareketler de siyasi iktidarda pay sahibi olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23