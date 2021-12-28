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Dünya Sudan'daki altın madeninde facia
Dünya

Sudan'daki altın madeninde facia

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:20:00 -
Sudan'daki altın madeninde facia

Ulusal basındaki haberler e göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.

Çöken madenden 31 çalışanın cansız bedeni çıkarıldı.

Olayda 1 kişinin yaralandığı ve göçük altında 8 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Sudan'ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80'ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

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