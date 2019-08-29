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Sudan'da YTB bursluları eski mezunlarla buluştu

"Türkiye Bursları"na hak kazanan 107 öğrenci, Hartum Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği programda eski mezunlarla tanışma fırsatı buldu

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
Sudan'da YTB bursluları eski mezunlarla buluştu

HARTUM (AA) - Sudan'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programına katılmaya hak kazanan öğrenciler ile önceki yıllarda Türkiye'den mezun olanlar, Hartum'da düzenlenen programla bir araya geldi.

Türkiye'de eğitimlerini tamamladıktan sonra Sudan'a dönen Türkiye mezunları ile bu yıl 37 üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak 107 öğrenciyi buluşturan program, başkent Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Türkiye burslarından en fazla yararlanan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Neziroğlu şöyle devam etti:

"Bu yıl ilk kez 107 burs dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız 10 akademisyene doktora bursu veriyor. Onların da mülakatları yapıldı yakın zamanda inşallah Türkiye'ye gidecekler. Üniversitelerimizin verdiği özel burslar var. Bazı STK'ler ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği burslar var. Toplamda 200'e yakın Sudanlı genç, Türkiye'ye eğitim için burslu olarak gidecek, 37 farklı üniversitede eğitim alacaklar. Aramızdaki dostluk köprüsünün güçlenmesi bakımından son derece önemli. Burslu okuyanlar Türkiye'den çok güzel izlenimlerle dönüyorlar. Biz de eğitim, savunma, teknoloji, sağlık bütün alanlarda Sudanlı kardeşlerimizle tecrübelerimiz paylaşıyoruz. Türkiye'de okuyan ve bu yıl gidecek Sudanlı öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Türkiye Sudan dostluğunu daha da ileriye taşımalarını temenni ediyorum."

Doktora eğitimine kabul edilen Abla Ali, "Türkiye Bursları, farklı kültürlerle, farklı çevrelerle tanışmak için yeni bir fırsat. İlmi ve sosyal açıdan bize çok yararlı olacak. Sudanlı ve Türk öğrencilere eğitimlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yine doktora eğitimine kabul edilen Meysem Ali de "Müslüman bir ülke olması ve kültürlerimizin yakın olması sebebiyle Türkiye benim için başarılı bir tercih oldu." dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesinde Osmanlı tarihi alanında yüksek lisansını tamamlayan Maha Bahit de eğitiminin ardından Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsünde çalışmaya başladığını, doktora başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla bu yıl eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesinde sürdüreceğini dile getirdi.

Bahit, "Türkçemi ve Osmanlı tarihi bilgimi daha da geliştirerek daha fazla tecrübeyle Sudan'a dönmek istiyorum." ifadesini kulandı.

Sudan'da Türkiye Bursları kapsamında internet üzerinden başvuru yapan yaklaşık 5 bin öğrencinin mülakatları YTB heyeti tarafından haziranda başkent Hartum'daki YEE'de yapılmıştı.

Türkiye Bursları kapsamında davetli öğrenciler; eğitim, barınma, sağlık sigortası, gidiş dönüş uçak bileti, aylık burs ödemesi gibi imkanlardan yararlanacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
  1. Sudan
  2. YTB Türkiye Bursları
  3. Yunus Emre Enstitüsü

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