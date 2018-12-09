0553 313 94 23

Sudan'da uçak faciası! Vali ve üst düzey yetkililer hayatını kaybetti

Sudan'ın doğusunda bulunan Gadarif eyaletinde hükümet yetkililerinin içinde bulunduğu uçak düştü. Vali ve 6 üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

09 Aralık 2018 Pazar 20:48
Sudan'da uçak faciası! Vali ve üst düzey yetkililer hayatını kaybetti

Sudan'ın doğusunda yaşanan uçak kazasında, yerel hükümet yetkililerinden 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Sudan Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Gadarif eyaletinde yaşanan uçak kazasında, Gadarif Eyaleti Valisi Mirghani Salih'in yanı sıra bir yerel hükümet bakanı ve 5 üst düzey polis ve ordu yetkilisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Henüz bir bulguya ulaşılamadı

Kazanın Vali Salih'in Etiyopya sınırına yakın olan Galabat bölgesine bir güvenlik ziyareti yaptığı sırada olduğu belirtilirken, nedenine ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığı açıklandı.

Öte yandan, yerel medyada, kazanın yetkilileri taşıyan uçağın inişi sırasında yaşandığı kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:48
  1. Sudan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan..
    2. Sudan'da uçak faciası! Vali ve üst..
    3. VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA için..
    4. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 2 altın
    5. Suudilerden flaş Türkiye açıklaması!
    6. İstanbul Havalimanı'ndan Edirne'ye..
    7. Akşener'den sert açıklama! 'Yeter..
    8. Fransa'dan Trump'a tepki
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. 80'lik caniden kan donduran vahşet!..
    11. İran'da mahkumlar idam edildi
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Maçın ardından
    14. AK Parti Gaziantep ilçe belediye..
    15. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. Basura ve böbrek taşına karşı şeftali
    17. Evinizde tadilat yaptıracaksanız...
    18. GÜNCELLEME - Yolcu otobüsünde 5 kilo..
    19. Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden..
    20. Bahçe özlemiyle yanıp tutuşuyoruz
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?