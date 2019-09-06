0553 313 94 23

Sudan'da "Türk Filmi Günleri"ne yoğun ilgi

06 Eylül 2019 Cuma 01:27
Sudan'da "Türk Filmi Günleri"ne yoğun ilgi

HARTUM (AA) - Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Türk Filmi Günleri" etkinliği kapsamında, yönetmenliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Rüya" filminin gösterimi yapıldı.

Başkent Hartum'daki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte alt yazılı olarak ekrana yansıyan filmin gösterimine, Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Sudanlı, Filistinli, Yemenli, Suriyeli ve Çadlı sinemaseverler de büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, film gösteriminin ardından izleyicilerle sohbet etti, enstitü faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 01:27
  1. Sudan
  2. türk filmi günleri
  3. Yunus Emre Enstitüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP yandaşı Zülfü Livaneli yeni partide yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı
    1. CHP yandaşı Zülfü Livaneli yeni..
    2. Sudan'da "Türk Filmi Günleri"ne yoğun..
    3. Babacan'ın partisinde deprem! İki isim..
    4. Seyir halindeki otomobil küle döndü
    5. Alkol muayenesine girmek istemeyen..
    6. Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz..
    7. Derya Uluğ’a Manisa’da “Hoş geldin..
    8. Bakan Varank duyurdu: Hedef vuruldu
    9. Fethiye’de çatıdan düşen işçi öldü
    10. Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim..
    11. Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
    12. Belçikalı turisti kurtarmak için..
    13. Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü
    14. Meksika'da bir kamyonetin kasasında..
    15. Hastane yönetimden taciz iddialarıyla..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019
    17. Mahmut Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na:..
    18. Galatasaray'dan çok sert açıklama:..
    19. Denizlispor, Konyaspor maçı..
    20. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    21. SOM-B2 füzesinin ilk atış testi..
    22. Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri..
    23. SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi..
    24. Trump'ın o listesi aykırı bulundu!..
    25. BM, Dorian kasırgasının vurduğu..
    26. ABD medyası en fazla Müslümanlar..
    27. Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    28. Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper..
    29. Yasak yerde yüzen genci boğulmaktan..
    30. Kadıköy’de değnekçi operasyonu
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    '1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor
    '1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor