  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD: Ukraynalı pilotlar F-16 savaş uçakları ile eğitime başlıyor! Bu çıkış ortalığı ayağa kaldıracak

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamayınca AK Partili belediye yaptı

Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi

İyi Parti'den istifa edince her şeyi ifşa etti! 'Partiyi para kazanmak için kurmuşlar'

Alçak savaş senaryosu! Sene 2027: Fransa ile o ülke Türkiye'ye saldıracak, 250 Türk askeri ölecek

Arda Turan'ın evlat acısı

Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Bolu'daki gizemli kazıyla ilgili bomba gelişme! 'Teyitli bilgi' dedi ve ne bulunduğunu açıkladı

"Süper meyve" aronya bir başka, böylesi yok! Bu proje adeta Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak!
Dünya Sudan'da tablo ağırlaşıyor! Kurumlar çökmek üzere
Dünya

Sudan'da tablo ağırlaşıyor! Kurumlar çökmek üzere

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:03:00 -
Sudan'da tablo ağırlaşıyor! Kurumlar çökmek üzere

İç çekişme nedeniyle kendini iç savaşın eşiğinde bulan Sudan'da durum her geçen gün kötüleşiyor. Ülkede verilen sağlık hizmeti ise çökmenin eşiğinde duruyor.

Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken ülkede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu açıklandı. Bir hastanede hemşirelik yapan Omar al-Saeed, "Çok yorucu, burada çok fazla acı çeken hasta var" dedi.

Sudan’da çatışmalardan etkilenen halkın ordunun kontrolünde bulunan Port Sudan şehrine sığındığı ve bu nedenle hastanelerde personel kıtlığı yaşandığı ifade edildi. RSF ile çatışan Sudan hükümetinin bütçesinin azaldığı için sağlık personellerinin 4 ay boyunca maaş alamadığı belirtildi. Birçok doktorun hastanelere uzun süredir yeterli kaynak sağlanmaması nedeniyle grevde olduğu aktarıldı. Elektrik kesintileri, yoğun nem ve ilaç kıtlığıyla mücadele eden doktorların solunum yolu hastalıklarına sahip bazı hastaları kapalı alanlarda tuttuğu bildirildi. Hastanelerde ise çatışmalar nedeniyle ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

Sudan'da hastaneler zor durumda
Sudan'da hastaneler zor durumda

Dünya

Sudan'da hastaneler zor durumda


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM'den Güney Sudan'da derinleşen gıda krizini önlemek için acil eylem çağrısı
BM'den Güney Sudan'da derinleşen gıda krizini önlemek için acil eylem çağrısı

Dünya

BM'den Güney Sudan'da derinleşen gıda krizini önlemek için acil eylem çağrısı

Sudan ordusu, 12 HDK mensubunu öldürdü!
Sudan ordusu, 12 HDK mensubunu öldürdü!

Dünya

Sudan ordusu, 12 HDK mensubunu öldürdü!

Sudan ordusu HDK güçlerini savaş uçağıyla vurdu
Sudan ordusu HDK güçlerini savaş uçağıyla vurdu

Dünya

Sudan ordusu HDK güçlerini savaş uçağıyla vurdu

Sudan'daki sağlık krizinin boyutu çok büyük!
Sudan'daki sağlık krizinin boyutu çok büyük!

Dünya

Sudan'daki sağlık krizinin boyutu çok büyük!

Sudan’a gönderilen 15 konteynerlik yardım malzemesi ülkeye ulaştı
Sudan’a gönderilen 15 konteynerlik yardım malzemesi ülkeye ulaştı

Aktüel

Sudan’a gönderilen 15 konteynerlik yardım malzemesi ülkeye ulaştı

Sudan'da 4 ayda 500 çocuk açlıktan öldü!
Sudan'da 4 ayda 500 çocuk açlıktan öldü!

Dünya

Sudan'da 4 ayda 500 çocuk açlıktan öldü!

Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç
Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç

Aktüel

Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23