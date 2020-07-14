Sudan’da şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Darfur eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Kuzey Darfur Güvenlik Komitesi, Vali Tümgeneral Malik et-Tayyip Hocalı başkanlığında toplandı.

Komiteden yapılan açıklamada, Kuzey Darfur’un Kutum, Fetaperno ve Kabkabiya bölgelerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle eyalette OHAL kararı alındığı belirtildi.

Bölge halkının meşru taleplerini dile getiren sloganlar attığı protesto eylemleri düzenlediği aktarılan açıklamada, bazı grupların asayişi bozmak, gizli ajandalarını devreye sokmak için bu durumdan faydalanmaya çalıştığı bildirildi.

Kimliği belirsiz bu kişilerden bazılarının yakalandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, pazartesiden itibaren ikinci bir emre kadar eyalet genelinde OHAL ilan edildiği, istikrarın sağlanması amacıyla Fetaperno ve Kabkabiya bölgelerine takviye güçler sevk edildiği kaydedildi.

Gösterilerin sebebi ve saldırıların bilançosuna dair resmi kaynaklarda bilgi verilmezken yerel kaynaklar, asayişin sağlanması talebiyle düzenlenen eylemlere silahlı bazı grupların saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.