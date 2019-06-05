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Sudan'da ölü sayısının 100'ü geçtiği iddia edildi

Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu öne sürdü.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
Sudan'da ölü sayısının 100'ü geçtiği iddia edildi

Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki şiddet olaylarında şehit sayısı 100'ü geçti, ancak gerçek rakam bunun çok üzerinde. Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nil Nehri'nden 40 ceset çıkarıldığı öne sürüldü

Açıklamada, ordunun 2 gün önceki müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin cansız bedenlerinin atıldıkları Nil Nehri'nden dün çıkarılarak, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bununla birlikte şiddet olaylarındaki can kaybının 100'ü aştığı belirtildi.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
  1. Ordu
  2. Sudanlı muhalif aktivistler
  3. Nil Nehri

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