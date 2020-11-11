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Aktüel Sudan’da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında bin fidan dikildi
Aktüel

Sudan’da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında bin fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:34:50 -
Sudan’da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında bin fidan dikildi

HARTUM (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen projenin Sudan ayağında Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin koordinasyonu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle başkent Hartum’da 1000 fidan dikildi.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, "Sudan ile tarım alanında güçlü iş birliklerimiz anlaşmalarımız var. Bunları yeniden tamamlayıp canlandıracağız inşallah.
Türkiye’nin tarım sektöründeki tecrübesini Sudanla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Abdulkadir Muhammed Ahmed Terkavi de Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarının büyük bir proje olduğunu belirterek, "Ormanlarla tarımla ilgili anlaşmalarımız mutabakat zabıtlarımız var. İnşallah bu anlaşmaları hayata geçireceğiz. Tohum, tarım teknolojileri ve zirai yatırım konusunda Türkiye’nin tecrübesinden yararlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkentteki Sunut Ormanı yakınındaki bölgede 1000 fidan toprakla buluşturuldu.


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