  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:40:04 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kişi artarak, 121’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-20 Mayıs'ta 410 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 3 bin 138'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca 309 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 96 bin 829, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31'e yükseldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı