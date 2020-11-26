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Aktüel Sudan'da eski başbakanlardan Mehdi'nin vefatı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi
Aktüel

Sudan'da eski başbakanlardan Mehdi'nin vefatı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:53:35 -
Sudan'da eski başbakanlardan Mehdi'nin vefatı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

HARTUM (AA) - Sudan'da, eski başbakanlarından ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

85 yaşındaki Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bu sabah yaşamını yitirmişti.

Milli Ümmet Partisi, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin başında Sudan'daki bir hastanede gözetim altında tutulan Mehdi, bu ayın başında BAE'ye götürülmüştü.

-Liderlerden taziye mesajları

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Başbakan Abdullah Hamduk’un yanı sıra bakanlar, siyasiler, silahlı hareketlerin liderleri, büyükelçiler ve uluslararası kurumlar, Mehdi'nin ölümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

- Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi, Oxford Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle iş başına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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