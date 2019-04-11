0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sudan’da darbe sonrası muhalifler kutlama yapıyor

Sudan’da ordunun yönetime el koymasının ardından muhalifler sokaklara çıkarak kutlamalara başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:26
Sudan’da darbe sonrası muhalifler kutlama yapıyor

Sudan’da ordunun yönetime el koymasının ardından muhalifler sokaklara çıkarak kutlamalara başladı. Yönetime el koyan ordu komutanları hükümet yetkilileriyle, geçiş konseyi oluşturulması için müzakerelere başladı. Protestolara katıldığı için tutuklanan kişiler de serbest bırakıldı.


Sudan’da Eylül’den bu yana devam eden protestoların yoğunlaşmasının ardından ordu bu sabah devlet televizyonunu ele geçirip, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i görevden aldı. Yaz aylarında iki defa hiper-enflasyon yaşanan ülkedeki ekonomik krizden rejimi suçlu tutan muhalifler sokaklara dökülerek, darbeyi kutlamaya başladı. Devlet Başkanı El Beşir’in resimlerini indiren göstericiler, orduyu öven sloganlar atmaya başladı. Darbenin ardından ordu yetkilileri son aylarda yapılan gösterilerde tutuklanan kişileri serbest bıraktı.


Darbeyi gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul, geçiş hükümetinin kurulması için Devlet Başkanı Yardımcısı Awad Ibn Auf, Yarı Askeri Kuvvetler Komutanı Mohamed Hamdan Dagulo, Milli İstihbarat Başkanı Salah Gosh ve diğer üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek, görüşmelere başladı.


Sudan ordusu, Devlet Başkanı Beşir’in kardeşi Abdullah El Beşir’i tutukladı. Sudan ordusu, El Beşir’e ait İslam Hareketi’nin merkezine baskın düzenleyerek kontrol altına aldı. Kargaşayı fırsat bilen bazı protestocular, Devlet Başkanı Yardımcısı Awad Ibn Auf’un evini basarak yağmalamaya başladı. Port Sudan kentindeki protestocular ise karakollara baskın düzenleyerek, gözaltına alınan protestocuları serbest bıraktı.



"Kanunsuz bir rejim değişimi olmamalı"


Darbeden kısa süre sonra açıklamalarda bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Sudan’da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu. Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise, "Kim iktidara gelirse gelsin, Sudanla iyi ilişkilerimiz korunacaktır" dedi. Darbenin ardından oluşan belirsizlik ortamıyla ilgili Rusya Hartum Büyükelçiliği, "Sudan’da yaşayan Rusları tehdit eden bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulunarak, yabancı uyrukluların henüz tehdit altında olmadığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    1. Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini..
    2. AVM ciro endeksi yüzde 18,1’lik artış..
    3. Kocaeli’de kaza yapan tır D-100’de..
    4. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    7. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    8. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    9. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    10. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    11. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    12. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    13. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    14. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    15. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    16. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    17. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    18. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    19. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    20. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!