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Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:58
Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.


Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasında 21 Ağustos’tan bu yana yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü sayısının 37’ye yükseldiği, yaralı sayısının 200 olduğu belirtildi.


Sudan makamları, dün Port Sudan kentinde olağanüstü hal ilan ederek şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma yapılması için talimat vermişti. Sudan Egemenlik Konseyi, şiddet olayları nedeniyle Kızıldeniz Valisi ve Kızıldeniz Devlet Güvenlik Müdürünün görevden alınmasına da karar verdiği açıklamıştı. Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasındaki çatışmalar geçen hafta başlamıştı.


Şehirde yaşanan çatışmaların nedeninin diğer şehirlerde yaşayan ve iki aşirete mensup olanların yaşadıkları problemlerin devamı olduğu düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:58
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