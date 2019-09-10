Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi

HARTUM (AA) - Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandı. Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler ve İletişim Müdürü Halid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya sınırına yakın eyaletlerde 37 kişide akut sulu ishale rastlanıldığını ve son iki haftada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakanlığın Mavi Nil eyaletinden aldığı 6 numuneden 4'ünde kolera virüsü tespit edildiğini dile getiren Hamid, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı talep edildiğini belirtti.



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