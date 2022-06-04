Sudan’da '3 Haziran Olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi

Başkent Hartum’un yanı sıra Bahri, Umdurman, Niyala, Medeni, Atbera ve Gadarif kentlerinde, 3 yıl önce bugün oturma eyleminde hayatını kaybedenleri anmak ve sivil, demokratik yönetim için binlerce kişi sokağa çıktı.

Hartum’da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ordu genel karargahına çıkan yolları, beton bariyerler ve dikenli tellerle, başkenti diğer bölgelere bağlayan birçok köprüyü ise konteynerlerle trafiğe kapattı.

3 Haziran olaylarında ölenlerin fotoğraflarının taşındığı gösterilerde askeri yönetim karşıtı sloganlar atıldı.

Başkentin güneyinde bir protestocu hayatını kaybetti

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum’un güneyindeki Sahafe semtinde 3 Haziran olaylarının yıl dönümünde yürüyüş düzenleyenlere polisin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan bir gösterici hayatını kaybetti.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.

Muhalif göstericiler, Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Askeri üniformalı silahlı kişiler, 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı.

Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Eski Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olayları"nın araştırılması için 21 Eylül 2019'da Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti ancak bu konuda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Asker 8 ay önce yönetime el koydu

25 Ekim 2021'de yönetime el koyan asker, olağanüstü hal ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Sudan’da askerin yönetim, 29 Mayıs’ta geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırmıştı.

Askerin yönetime el koyduğu tarihten bu yana, sivil yönetim talebiyle, ülkede düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bağımsız kaynaklara göre 99 kişi öldürüldü.

Kaynak: Haber nas