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Dünya Sudan'da 24 ölü! OHAL ilan edildi
Dünya

Sudan'da 24 ölü! OHAL ilan edildi

Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında en az 24 kişi öldü. Ülkede 1 aylık OHAL ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:56:00 -
Sudan'da 24 ölü! OHAL ilan edildi

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin Orta Darfur eyaletinde yaşanan ve 24'ten fazla kişinin ölümüne neden olan kabile çatışmalarının ardından bir ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, eyaletteki kabile çatışmaları sebebiyle en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Orta Darfur eyaleti Güvenlik Komitesi, Vadi Salih ve Bendesi bölgelerinde yaşanan ve çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlanan şiddet olayları üzerine 13 Kasım pazar gününden başlayarak eyaletin tüm bölgelerinde bir ay süreyle olağanüstü hal kararı aldı.

Orta Darfur Valisi Saad Adem Babikir, yaptığı açıklamada, OHAL'in, devletin ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla ilan edildiğini bildirdi.

Babikir ayrıca, eyalet genelinde toplanma yasağı getirildiğini kaydetti.

Evlad Raşid (Raşid Oğulları) ve Miseriya kabileleri arasındaki çatışmaların hırsızlık nedeniyle başladığı öne sürülüyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, 8 Ağustos'ta, Sudan'ın birkaç eyaletindeki kabile çatışmaları sebebiyle, Ocak ve Temmuz 2022 arasında 322 kişinin öldüğünü, 329 kişinin yaralandığını ve 163 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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