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Dünya Sudan ve Umman, İsrail’le nikah kıyacak
Dünya

Sudan ve Umman, İsrail’le nikah kıyacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’in ardından Ortadoğu’da Filistin davasını satıp hainliği kim yapacak soruları sorulurken, ciddi bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:50:00 -
Sudan ve Umman, İsrail’le nikah kıyacak

İsrail’in Maariv gazetesinde yer alan haberde, ABD’nin arabuluculuğunda Sudan ve Umman’ın İsrail ile barış anlaşması imzalamak için kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi. Gazeteye göre; Sudan ve Umman’ın gelecek hafta Tel Aviv ile ilişkileri normalleşme anlaşmasına varacağının duyurulabileceği öne sürüldü. Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD’li yetkililerle BAE’de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi’deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti. Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, BAE ve Bahreyn’in ardından İsrail’in ülkesiyle normalleştirme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanlamış tı. Ancak ülkedeki darbecilerin başı El Burhan, ocak ayında Netanyahu ile görüşüp normalleşme için el sıkışmıştı. Umman ise hem BAE hem de Bahreyn’in normalleşme anlaşmalarını ilk kutlayan ülke olmuştu.

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