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Aktüel

Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 03:53:04 -
Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 580'e çıktı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 164 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 521'e ulaştı.

- Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 192 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 2 bin 813'e çıktığı, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 108 ölüm gerçekleştiği bildirilen açıklamada, 696 kişinin de iyileştiği kaydedildi.


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