Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 
Aktüel

Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde Tutanakla el konulan meşrubatlar, Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken işletme yetkilileri hakkında ifade vermek üzere adliyeye getirilen yetkililere yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadıkendi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bozuk halde bekletilen 8 bin şişe meşrubat ele geçirdi. Şişelerin içindeki şişerek patladığı tespit edildi.

Gıda ürünleri ticareti yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimlerde, uzun süre güneş altında beklemesi sonucu etiketlerinin solduğu ve şişelerin şişerek patladığı, son tüketim tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş 1 buçuk litrelik 8 bin şişe meşrubat içeceği tespit edildi.

Tutanakla el konulan meşrubatlar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken, işletme yetkilileri hakkında ise yasal işlem yapıldı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

