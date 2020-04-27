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Aktüel

Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğine Adil İbrahim atandı

2020-04-27 19:18:39 -
Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı

HARTUM (AA) - Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Etiyopya, Kuveyt, Almanya ve Brezilya’ya yeni büyükelçi atandığı belirtildi.

Sudan’ın Ankara Büyükelçiliği için Adil İbrahim belirlenirken, Kahire Büyükelçiliğine Muhammed İlyas, Riyad Büyükelçiliğine Adil Beşir, Addis Ababa Büyükelçiliğine Cemal eş-Şeyh, Kuveyt Büyükelçiliğine Abdulmunim Ahmed el-Emin atandı.

Abdulmunim el-Beyti Berlin, Hamdan Vadi de Brazilya Büyükelçiliği görevine getirildi.




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