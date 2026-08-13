Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İşletme sahibi Ethem Yalçın, amaçlarının doğal olmayan içeceklere alternatif sunmak değil, tamamen doğal ürünleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Hazır ve asitli içeceklere işletmelerinde yer vermediklerini belirten Yalçın, "Müşterilerimizin doğal ürünlere ulaşmasını istedik. Hazırladığımız tüm içeceklerde meyve ve bitkilerin kendi aromasını kullanıyoruz. Doğal lezzetleri ön plana çıkararak sağlıklı bir alternatif oluşturduk." dedi. İçeceklerin içerikleri ve özelliklerine ilişkin müşterileri bilgilendirmek amacıyla işletmenin çeşitli noktalarına bilgilendirici afişler astıklarını ifade eden Yalçın, çalışanlarıyla birlikte yeni tarifler geliştirmek için araştırmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.