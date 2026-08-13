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Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

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Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İzmir Ödemiş'te 39 yıldır çay bahçesi işleten Ethem Yalçın, hazır ve gazlı içecekler yerine yöresel ürünlerle hazırlanan doğal seçenekleri müşterilerine sunuyor.

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Foto - Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir çay bahçesinin menüsü alışılmış içeceklerden farklı bir hale geldi.

#2
Foto - Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İzmir'in Ödemiş ilçesi 39 yıldır çay bahçesi işleten Ethem Yalçın, asitli içecekler yerine yöresel ürünlerden hazırladığı 12 çeşit doğal içeceği müşterilerine sunuyor. Bademli Mahallesi'ndeki çay bahçesinde yaklaşık 3 yıl önce koruk suyuyla doğal içecek hazırlamaya başlayan Yalçın, gördüğü ilginin ardından ürün yelpazesini genişletti. İşletmede bugün gazlı ve katkılı içecekler yerine mevsim meyveleri ve yöresel bitkilerden hazırlanan 12 çeşit doğal içecek servis ediliyor. Yaz aylarında yeşil elmalı, salatalıklı ve naneli içeceklerin yanı sıra reyhanlı, yaban mersinli, koruklu, kivili, kavunlu, karpuzlu ve çilekli limonatalar ile şeftali, nane ve kayısı şerbeti hazırlayan işletme, kış döneminde ise mevsime uygun meyvelerle farklı lezzetleri menüsüne ekliyor.

#3
Foto - Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İşletme sahibi Ethem Yalçın, amaçlarının doğal olmayan içeceklere alternatif sunmak değil, tamamen doğal ürünleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Hazır ve asitli içeceklere işletmelerinde yer vermediklerini belirten Yalçın, "Müşterilerimizin doğal ürünlere ulaşmasını istedik. Hazırladığımız tüm içeceklerde meyve ve bitkilerin kendi aromasını kullanıyoruz. Doğal lezzetleri ön plana çıkararak sağlıklı bir alternatif oluşturduk." dedi. İçeceklerin içerikleri ve özelliklerine ilişkin müşterileri bilgilendirmek amacıyla işletmenin çeşitli noktalarına bilgilendirici afişler astıklarını ifade eden Yalçın, çalışanlarıyla birlikte yeni tarifler geliştirmek için araştırmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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Foto - Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İşletme çalışanı Ali Candoğan da yeni içecek çeşitleri oluşturabilmek için internet ve kitaplardan araştırma yaptıklarını, doğal içerikli tarifleri geliştirerek menüyü zenginleştirdiklerini kaydetti. Müşterilerden Nurhayat Türkyener ise doğal içecekleri beğendiğini belirterek, özellikle reyhan, nane ve koruk şerbetlerini tercih ettiğini söyledi.

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