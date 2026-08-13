Yöresel 12 çeşit doğal içecekle hizmet veriyor! Bu çay bahçesinde asitli içeceğe yer yok

İzmir'in Ödemiş ilçesi 39 yıldır çay bahçesi işleten Ethem Yalçın, asitli içecekler yerine yöresel ürünlerden hazırladığı 12 çeşit doğal içeceği müşterilerine sunuyor. Bademli Mahallesi'ndeki çay bahçesinde yaklaşık 3 yıl önce koruk suyuyla doğal içecek hazırlamaya başlayan Yalçın, gördüğü ilginin ardından ürün yelpazesini genişletti. İşletmede bugün gazlı ve katkılı içecekler yerine mevsim meyveleri ve yöresel bitkilerden hazırlanan 12 çeşit doğal içecek servis ediliyor. Yaz aylarında yeşil elmalı, salatalıklı ve naneli içeceklerin yanı sıra reyhanlı, yaban mersinli, koruklu, kivili, kavunlu, karpuzlu ve çilekli limonatalar ile şeftali, nane ve kayısı şerbeti hazırlayan işletme, kış döneminde ise mevsime uygun meyvelerle farklı lezzetleri menüsüne ekliyor.