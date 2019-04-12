Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.
12 Nisan 2019 Cuma 23:02
Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:02
YORUM YAZ