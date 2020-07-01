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Aktüel

Sudan Sağlık Bakanı Tum, reform yanlılarının eyleminde saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 02:34:24 -
Sudan Sağlık Bakanı Tum, reform yanlılarının eyleminde saldırıya uğradı

HARTUM (AA) - Sudan'da sivil yönetime geçiş, eski rejimin tamamen tasfiyesi, devrim gösterilerinde öldürülenlerin sorumlularının cezalandırılması ve ekonomik reformların hızlandırılması talebiyle düzenlenen 30 Haziran gösterilerine katılan Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, bazı göstericilerin saldırısına uğradı.

Cep telefonlarıyla çekilen görüntülere göre, öğlen saatlerinde, başkentte Havalimanı Caddesi’ndeki gösteri yapan kalabalığın arasına katılan Bakan Tum'a bazı eylemciler, yumruk ve terliklerle saldırdı.

Bazı göstericilerin Bakanın etrafında etten duvar örmesi ve kalabalığı sakinleştirmesi üzerine olay daha fazla büyümeden sona erdi.

Binlerce Sudanlı, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin "hedeflerini gerçekleştirmesi ve reformları hızlandırması" talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.



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