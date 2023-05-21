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Dünya Sudan lideri Burhan, Dagalu’yu azletti
Dünya

Sudan lideri Burhan, Dagalu’yu azletti

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:03:00 -
Sudan lideri Burhan, Dagalu’yu azletti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konseydeki yardımcısı ve 15 Nisan’dan beri çatıştıkları milis Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’yu, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden aldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Burhan’ın, 19 Mayıs’tan itibaren Dagalu’yu konseydeki başkan yardımcılığı görevinden aldığına dair bir anayasal kararname yayınladığı bildirildi.

Açıklamada, Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığına da konsey üyesi Malik Agar’ın getirildiği belirtildi.

Güney Sudan'a HDK tepkisi

Bu arada Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da ordu ile çatışan HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet’i ağırladığı için Güney Sudan’a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “isyancı” HDK komutanı danışmanının başkent Cuba’yı ziyaret etmesine izin verildiği için Güney Sudan hükümetine resmi itiraz notası sunulduğu belirtildi.

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