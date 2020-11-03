  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Etiyopya ile bölge istikrarı için ortak çıkarları paylaşıyoruz"
Aktüel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Etiyopya ile bölge istikrarı için ortak çıkarları paylaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:11:24 -
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Etiyopya ile bölge istikrarı için ortak çıkarları paylaşıyoruz"

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin bölgenin istikrarına hizmet edecek şekilde Etiyopya ile ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan'ın Etiyopya’ya gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret başarılı geçerken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmesinde ortak önem arz eden bölgesel konulardaki iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Burhan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüşmesinde, "İki ülke (Sudan ve Etiyopya), bölgeye hizmet edecek ve her alanda istikrarı sağlayacak şekilde ortak çıkarları paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Etiyopya’nın tarım ve sanayi alanındaki ilerlemesinden övgüyle bahsetti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de fikir alışverişi açısından olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

- Sınırlar, kalkınma ve güvenlik konularında iş birliğinin önemi

Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, heyetin başkent Hartum’a dönüşünde Hartum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, tarafların sınırlar, kalkınma ve güvenlik konularında iş birliği ve koordinasyonun önemine değindiğini belirtmişti.

Hartum ve Addis Ababa yönetimleri arasında sınır anlaşmazlığı ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Burhan, Dışişleri Bakanı Kameruddin ve beraberindeki heyetle pazar günü Etiyopya’ya gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken Elif ve Ayda bebek paylaşımı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken Elif ve Ayda bebek paylaşımı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün enkaz altından çıkarılan Elif ve Ayda bebek paylaşımı dikkat çekti...
Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı
Siyaset

Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.
Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak çağrı yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay