Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı: "Etiyopya ile bölge istikrarı için ortak çıkarları paylaşıyoruz"

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin bölgenin istikrarına hizmet edecek şekilde Etiyopya ile ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan'ın Etiyopya’ya gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret başarılı geçerken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmesinde ortak önem arz eden bölgesel konulardaki iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Burhan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüşmesinde, "İki ülke (Sudan ve Etiyopya), bölgeye hizmet edecek ve her alanda istikrarı sağlayacak şekilde ortak çıkarları paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Etiyopya’nın tarım ve sanayi alanındaki ilerlemesinden övgüyle bahsetti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de fikir alışverişi açısından olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

- Sınırlar, kalkınma ve güvenlik konularında iş birliğinin önemi

Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, heyetin başkent Hartum’a dönüşünde Hartum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, tarafların sınırlar, kalkınma ve güvenlik konularında iş birliği ve koordinasyonun önemine değindiğini belirtmişti.

Hartum ve Addis Ababa yönetimleri arasında sınır anlaşmazlığı ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Burhan, Dışişleri Bakanı Kameruddin ve beraberindeki heyetle pazar günü Etiyopya’ya gitmişti.