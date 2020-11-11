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Aktüel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Özel Temsilcisi Gebreab ile görüştü
Aktüel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Özel Temsilcisi Gebreab ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:59:23 -
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Özel Temsilcisi Gebreab ile görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Yemane Gebreab ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Burhan, Eritre Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Yemane Gebreab ve Dışişleri Bakanı Osman Salih’i başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ve bölgeyi ilgilendiren konular ele alındı.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane G. Meskel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eritre heyetinin ziyaretinde tarafların komşuları Etiyopya’daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da "saldırmasının" ardından, ertesi gün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.


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