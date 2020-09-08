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Aktüel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü
Aktüel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 02:30:03 -
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Eritre’ye kısa bir resmi ziyaret gerçekleştiren Burhan, Cumhurbaşkanı Afewerki ile iki ülkedeki gelişmeler, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak iş birliğini güçlendirmenin yolları ve sınırlar gibi konuları ele aldı.

İkili ilişkilerin yanı sıra Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasındaki nihai barış sürecindeki gelişmeler ve Sudan’daki sel felaketi de görüşüldü.

Burhan, günübirlik temaslarının ardından başkent Hartum’a döndü.

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