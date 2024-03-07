Sudan dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya

Sudan savaş en az 25 milyon insanı gıda yetersizliği ile karşı karşıya bırakırken, insani yardımlar kırılma noktasında.

Bir Birleşmiş Milletler kuruluşu, Sudan'daki savaşın "dünyanın en büyük açlık krizini" tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Gıda Programı (WFP) Çarşamba günü yaptığı açıklamada Sudan, Güney Sudan ve Çad'a dağılmış 25 milyondan fazla insanın gıda güvensizliği sarmalında sıkışıp kaldığını söyledi.

Ancak şiddetli iç savaş, 10 aydır devam eden çatışmaların ardından hafifleme belirtisi göstermiyor.

WFP, "durmak bilmeyen şiddetin" yardım çalışanlarının "olağanüstü düzeyde açlıkla" karşı karşıya olan insanların yüzde 90'ına erişememesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

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Güney Sudan ziyaretini tamamlayan WFP İcra Direktörü Cindy McCain şunları söyledi: "Milyonlarca hayat ve bütün bir bölgenin barış ve istikrarı tehlikede."

McCain, dünyanın Sudan'ın Darfur eyaletindeki kıtlığa müdahale etmek için bir araya gelmesinden yirmi yıl sonra, ülke halkının "unutulduğunu" da sözlerine ekledi.

WFP, yaklaşık 600.000 kişinin Sudan'dan kaçtığı Güney Sudan'daki kalabalık geçiş kamplarında "aileler aç geliyor ve daha fazla açlıkla karşılaşıyor” dedi ve sınırı geçen her beş çocuktan birinin yetersiz beslendiğini de sözlerine ekledi.

BM ajansı, şu anda Sudan nüfusunun yalnızca yüzde beşinin "günde bir öğün yemek yiyebildiğini" bildirdi.

Kırılma noktası

Sudan'da rakip hükümet fraksiyonları arasındaki iç savaş Nisan 2023'te patlak verdi. Ordu lideri Abdülfettah El Burhan ile şu anda paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (RSF) komuta eden eski yardımcısı Muhammed Hamdan "Hemedti" Dagalo'yu karşı karşıya getiren çatışma on binlerce kişinin ölümüne, altyapının tahrip olmasına ve Sudan ekonomisinin felç edilmesine neden oldu.

Ayrıca çatışmalar sekiz milyondan fazla insanı yerinden etti. Çatışmalar başlamadan önce iki milyon kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı Sudan, halihazırda dünyanın en büyük yerinden edilme krizine de sahne oluyor.

Hem RSF hem de ordu, yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin bombalamak, sivilleri hedef almak ve temel yardımları engellemek ve bunlara el koymakla suçlanıyor.

WFP, insani yardım müdahalesinin "kırılma noktasında" olduğu ve şiddet durmadığı sürece de böyle devam edeceği uyarısında bulundu.

"Nihayetinde, düşmanlıkların sona ermesi ve kalıcı barış, gidişatı tersine çevirmenin ve felaketi önlemenin tek yoludur" dedi.

Sudan hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, insani yardımların Çad ve Güney Sudan üzerinden ulaştırılması konusunda ilk kez anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Hükümet, yardımların ulaştırılacağı farklı bölgelerdeki güzergahları ve havaalanlarını belirleyeceğini de ifade etti.

Kaynak: Mepa News