  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak
Dünya

Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

Sudan yönetimi önüne konulan uluslararası engelleri kaldırmak için ABD'nin baskısıyla İsrail ile normalleşmeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 03:10:00 -
Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

İsrail'de yayım yapan Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olduğunu yazdı.

Duyurulan haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığı söylendi.

Kararın, "tarihi bir adım" olarak nitelendirildiği haberde, ABD'nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan'ı "terörizmi destekleyen ülkeler listesi"nden çıkaracağı söylendi.

Yine İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, dün İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum'a gitmişti. Haberde, bu durumun ABD'nin arabuluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu söylendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini bel..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de ar..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay