Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

İsrail'de yayım yapan Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olduğunu yazdı.

Duyurulan haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığı söylendi.

Kararın, "tarihi bir adım" olarak nitelendirildiği haberde, ABD'nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan'ı "terörizmi destekleyen ülkeler listesi"nden çıkaracağı söylendi.

Yine İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, dün İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum'a gitmişti. Haberde, bu durumun ABD'nin arabuluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu söylendi.