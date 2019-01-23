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Sudan Devlet Başkanı Beşir ile Katar Emiri Al Sani'den kritik görüşme!

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
Sudan Devlet Başkanı Beşir ile Katar Emiri Al Sani'den kritik görüşme!

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sudan Devlet Başkanı Beşir, bir ayı aşkın süredir ülkesinde yaşanan gösterilerin ardından ilk kez gerçekleştirdiği yurt dışı ziyareti çerçevesinde geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Beşir, ülkesinin maruz kaldığı sıkıntılar ile gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel olayların yanı sıra Darfur'daki barış sürecindeki yenilikler değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Sudan'daki istikrarın sağlanması konusundaki değişmez tutumunu vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizi protesto için 19 Aralık'tan bu yana ülkesinde düzenlenen gösterilerin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Beşir'in Katar ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
  1. Ömer el-Beşir
  2. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  3. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
  4. Doha

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