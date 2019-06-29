Sudan cuntasına Siyonist cilası

Münübe Yılmaz

Sudan’da fitne ile halkı ayaklanmasına ön ayak olup darbe yapılmasını sağlayan Yahudiler, ülkenin cunta yönetimiyle sıkı ilişkiler kuruyor...

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’i devirip, iktidara el koyan darbeciler, Trump ile görüşebilmek için eski bir İsrail istihbarat subayı tarafından yönetilen Kanada’daki Yahudi lobi şirketi Dickens & Madson’a 6 milyon dolar ödedi. Yahudi lobi şirketi, güçlerini Hartum’daki protestocuları katletmekle suçlanan bir Sudanlı askeri lider için (Hemeti) devlet fonları ve diplomatik tanıma arayışı için 6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Yahudi şirketi lobi sözleşmesinde, “Sizin için uluslararası ve Sudan medyasının size uygun olmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diyor.

Trump’la randevu sözleşmede

Belgelere göre, Sudan’daki askeri rejim, Yahudi şirkete, güvenlik güçleri için ekipman bulma, petrol yatırımcıları arama, ABD Başkanı Donald Trump ile bir toplantı yapma ve Rusya ve Suudi Arabistan ile ilişkileri iyileştirme için para ödüyor.

Dickens & Madson, daha önce yıpranmış Zimbabwe diktatörü Robert Mugabe ve Libyalı milis komutanı Khalifa Haftar için şirketi ücretli bir lobici olarak görev yapan eski bir İsrail istihbarat subayı olan Ari Ben-Menashe tarafından yönetiliyor.

Firmanın Sudan’la olan sözleşmesi, Ari Ben-Menashe ve Sudan’ın askeri konsey başkan yardımcısı Hemeti olarak bilinen General Mohamed Hamdan Dagalo tarafından imzalandı. Yapılan lobi anlaşması, açılan belgelere göre 7 Mayıs’ta Dagalo tarafından imzalandı.

Cuntanın politikasını belirleyecek

Sudan askeri konseyi ile Yahudi lobisi arasında yapılan sözleşmeye göre şirket, “Cuntanın siyasi hedeflerinin faydalı gelişimi için politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olmayı” ana amaç olarak kabul ediyor.

Sözleşmedeki bir diğer maddede, “Sudan Cumhuriyeti’nin meşru geçiş önderliği olarak tanınmanızı sağladığınızdan ve konseyiniz için denetleyici bir rol oluşturduğunuzdan” emin olana kadar lobi şirketinin çalışılacağı belirtildi.