Sudan cuntası Mısırlı muhalifleri Sisi rejimine...

Mısır rejimine bağlı bir heyetin Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaklaşık olarak 2 yıldır bu ülkede gözaltında bulunan Sisi rejimi muhalifi kişilere hapis cezası verildi.

Sudan'daki askeri cunta yönetimine bağlı bir mahkeme tarafından alınan kararda, Sisi rejimi muhalifi kişilere müebbet hapis cezasının verildiği belirtildi.

Mısır İnsan Hakları Ağı'nın (ENHR) haberine göre, Sisi rejimi muhaliflerine verilen ömür boyu hapis cezası, Mısırlı yetkililerin pazar günü Hartum'a yaptığı ziyaretin aynı günü içerisinde geldi.

Mahkeme kararına göre "Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi olmakla suçlanan 4 kişi müebbet hapis cezası alırken 5 kişiye 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme 2 kişi hakkında da beraat kararı verdi.

ENHR tarafından yapılan açıklamada, iki yıl boyunca Sudan'da gözaltında kalan Sisi rejimi muhaliflerinin fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldığı ifade edildi.

Mısır ve Sudan arasındaki mevcut güvenlik anlaşmasına göre, Kahire yönetiminin talebi doğrultusunda hapis cezasına çarptırılan muhalifler, Mısır'a iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Buna göre söz konusu Mısırlı muhaliflerin, Sisi rejimine iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News