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Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani Türk halkından dua istedi

Sudan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani ülkesindeki darbe ve askeri yönetimle ilgili yeniakit.com.tr’ye özel konuşarak sürecin seçimlere kadar sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Türk halkından dua istedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:58

 Necmi Güven  yeniakit.com.tr 

Sudan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani ülkesindeki darbe ve askeri yönetimle ilgili yeniakit.com.tr’ye özel konuşarak sürecin seçimlere kadar sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Türk halkından dua istedi.

Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani’ni Sudan’daki darbe ile ilgili olarak yeniakit.com.tr’ye konuştu. Türkiye ile Sudan arasında kopmayacak ilişkiden daha öte kan bağı olduğunu söyleyen Büyükelçi Türk halkından Sudan için dua etmelerini söyledi.

“Türkiye ile aramızda kan bağı var”

Türklerin Sudanlılara yakınlık göstermesinin ikili ilişkilerin halk düzeyinde çok güçlü olduğunun ispatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Büyükelçi, “Türklerle iç içe olmak ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle biz aramızdaki durumu sadece bir ilişki olarak nitelemiyoruz. Aramızda bir kan bağı var. Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiyi bir kan bağı olarak görüyorum.” dedi.

“İlişkilerimizi daha da derinleşecek”

Türkiye ile olan ilişkilerin çok derinden kurulduğunu ve bu durumun devam ettiğini belirten Büyükelçi, “İlişkilerimizin ne kadar derinden kurulduğunun ve devam ettiğini söyleyebilirim. Bizler Türkiye ile ilişkimizin ileri de daha da derinleşeceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Nisan’da Sudan’da yaşanan değişiklikten sonra bir açıklama yapmıştı. Erdoğan’da, Sudan-Türkiye arasındaki ilişkinin derin olduğuna vurgu yapmıştı.” diye konuştu.  

Birçok alanda iş birliği yapıyoruz

Büyükelçi Elkordofani, Sudan ile Türkiye’nin birçok alanda iş birliği yaptığının altını çizerek, “Bizim ekonomik, sağlık ve siyasi alanlarda ilişkilerimiz var. Eğitim alanında birçok Sudanlı öğrenci Türkiye’ye gelerek burs alıp eğitimlerini burada devam ettiriyor. Birçok alanda ilişkilerimiz derin o nedenle Sudan’daki son durumun ilişkileri etkileyeceği kanaatinde değiliz.” ifadelerini kullandı. 

Ülkesi için dua istedi

Türk halkına da seslenen Büyükelçi Elkordofani şunları söyledi: “Türk halkına mesajım; Sudan halkını sevmesi ve Sudan halkına dua etmesi. Çünkü Sudan halkının Türkiye’ye karşı bir teveccühü vardır. Türk halkı Sudan halkına dua etmeli ve geçiş sürecini atlatıp seçime kadar huzurlu bir şekilde geçmesini dua etmesini temenni ediyoruz.” 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
  1. Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani
  2. Sudan darbe

YORUM YAZ

  • Bir Allahın kuluBir Allahın kulu45 dk önce
    Tabiki bütün ümmeti için dua ediyoruz ve edeceğiz.Çünkü birbirimizin duasına muhtacız.Tabii sudan halkı ümmetin bir uzvudur.Yalnız şahsen bu darbe şeytan üçgeni suudi amarikan sisi siyonist rejimin köpeği ve azılı din düşmanı olan BAE tesvikinden oldu.Allah korusun eğer onların konturundan olmuşsa vey ümmetin haline.İnşaallah onların tesviklerile olmamıştır sudan halkı onların oyunlarına gelmeyecektir.Allah CC bugünün hurmetine sudan halkı ayakları sabit kılsın küfür güçlerin oyununa gelmemeleri yüce rabbimden temenni ve dua ediyorum selam kalbleri islam için cirpisanlara gece gündüz Allah için çalışanlara aziz kardeşlerim sudan halkına selam ve dua ediyorum
  • DumanlıDumanlı46 dk önce
    Dua sizlerle siz de Sudan halkını bölmeyin ayrıştırmayın. Birlik olunki .Bizide olmayacak duaya amin dedirtmeyin.

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