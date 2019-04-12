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Seçim 2019 Sayfası

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf istifa etti

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.

12 Nisan 2019 Cuma 23:19
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf istifa etti

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini ve yerine Orgeneral Burhan Abdurrahman’ın getirildiğini açıkladı. Halk tarafından sevilen Abdurrahman’ın görevi devralmasından sonra Sudan halkının kutlama yapmaya başladığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:19
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