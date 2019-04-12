Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf istifa etti Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini ve yerine Orgeneral Burhan Abdurrahman’ın getirildiğini açıkladı. Halk tarafından sevilen Abdurrahman’ın görevi devralmasından sonra Sudan halkının kutlama yapmaya başladığı kaydedildi.

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