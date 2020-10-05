Suda boğulan asker

İslam ordusu başkomutanı Halid b. Velid, ordunun önüne çıkan ırmağı geçmek için su derinliğini ölçmek ister.

Bir askere emir verir, o da suya iner ve yüzme bilmediği için boğulur. Ona emir veren başkomutan birinci derece sorumlu tutulur ve kısas kararı çıkar. Araya giren hatırlı kimseler, erin ailesine rica minnet kısas yerine kan bedelini kabul ettirirler de, başkomutan canını halife Ömer’in elinden kurtarır.

İşte, ‘devlet’ ve ‘güvenlik’ değil, ‘insan’ öncelikle bir tasavvurun kurduğu dünya bu.