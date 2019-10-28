Sucuklu dürüm nasıl yapılır? Sucuklu dürüm tarifi
Kaliteli bir sucuğun lezzetine doyum olmaz. Sizin için de 'sucuk' deyince akan sular duruyorsa; bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, merak ettiğiniz “Sucuklu dürüm nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Kaliteli bir sucuğun lezzetine doyum olmaz. Sizin için de 'sucuk' deyince akan sular duruyorsa; bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, merak ettiğiniz “Sucuklu dürüm nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Sucuklu dürüm nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 adet lavaş
- 8-9 dilim julyen doğranmış sucuk
- Yarım domates
- 2 yemek kaşığı mısır
- 1 adet çarliston biber
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz
Domatesi küp küp doğrayın. Çekirdeklerini mutlaka ayırın.
Bir miktar sıvıyağı tavaya alın.
Isınan yağda sucukları soteleyin.
Sucukların içerisine biberi ve domatesleri ilave edin.
Son olarak baharatları ekleyin.
Sucuklar pişince ocağı kapatın ve mısırları ilave edin.
Lavaşın arasında hazırladığınız iç harcı dökün.
Harcın üzerine kaşar peynirini serpin.
Ardından lavaşı sarın.
Kaşar peynirinin erimesi için dürümünüzü bir süre tost makinesinde ısıtın.
Afiyet olsun.