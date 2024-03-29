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Yerel Sucudan sonra bu kez sapık bakkal skandalı!
Yerel

Sucudan sonra bu kez sapık bakkal skandalı!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 15:51:00 -
Sucudan sonra bu kez sapık bakkal skandalı!

Bağcılar'da yaşanan sapık sucu olayının şoku atlatılmamışken bu kez de sapık bakkal skandalı patladı. Bursa Osmangazi'de yaşları 11 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğuna bakkalında cinsel istismarda bulunan sapık yakalanarak tutuklandı. 50 yaşındaki bakkal Zafer Ç.'nin çocukları "Sana dondurma vereyim mi?" diye kandırdığı ortaya çıktı.

Bağcılar'da yaşanan sapık sucu olayının şoku atlatılmamışken bu kez de sapık bakkal skandalı patladı. Bursa Osmangazi'de yaşları 11 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğuna bakkalında cinsel istismarda bulunan sapık yakalanarak tutuklandı. 50 yaşındaki bakkal Zafer Ç.'nin çocukları "Sana dondurma vereyim mi?" diye kandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar'da ortaya çıkan sapık sucu Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Daha bu olayın şoku atlatılmamışken bir sapık daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Osmangazi'de bakkal işleten 50 yaşındaki Zafer Ç. isimli sapık, yaşları 11 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Sapık bakkalın dükkana gelen çocukları "Sana dondurma alayım mı?" diyerek kandırdığı ortaya çıktı.

EKMEK ALMAYA GİTMİŞTİ

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde geçtiğimiz Temmuz ayında yaşandı. Bursa Hakimiyet gazetesinde yer alan habere göre Panayır mahallesinde bir bakkal işleten 50 yaşındaki Zafer Ç. o sırada ailesinin ekmek almak için bakkala gönderdiği Z.Ç'yi 'gel sana dondurma vereyim' diyerek küçük çocuğu bakkalın içine çağırdı, bu sırada Z.Ç'yi öpmeye ve dokunmaya çalışan Zafer Ç, 'kimseye söylemezsen her istediğini veririm sana' dedi. Yaşananlardan rahatsız olan Z.Ç iş yerini terk etti.

ÖĞRETMENİN SORUSU ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzerinden geçen zamanın ardından Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu'na eğitim gören Z.Ç, rehber öğretmenin uygulama dersinde 'unutumadığınız, sizi etkileyen bir olayı yazmanızı istiyorum' talebinden sonra bakkal dükkanında yaşadığı olayı kağıda döktü. Öğrencilerin notlarını okuyan rehber öğretmen, Z.Ç'nin yaşadığı olayın aynı sınıfta eğitim gören 2 öğrencinin daha başına geldiğini gördü. Hemen öğrencilerin ailelerine ulaşan rehber öğretmen yaşananlarla ilgili ailelere bilgi verdi.

ANLATTIKLARI OLAYLARI HATIRLAMIYORUM

Yaşananların ardından Z.Ç'nin ailesi hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 50 yaşındaki Zafer Ç. çıkarıldığı mahkemede, ''suçlamaları kabul etmiyorum, ben böyle bir şey yapmadım. Aile ilişkilerimiz düzgündür. 29 yıllık esnafim, dükkana tek başıma bakıyorum. Çocuklara bayramlarda dondurma dağıtıyordum. O gün bir kız "Zafer Abi bana neden dondurma vermiyorsun?" dedi. Sonrasında kendisine benim dağıttığımdan farklı daha pahalı olan bir dondurma almış, Ben de dondurmayı burada ye, diğerleri kıskanmasın dedim. Mağdurun söylediği olay bununla ilgilidir. Ancak ben orada kendisinin herhangi bir yerine dokunmadım. Diğer mağdurların anlattıkları olayı ise hatırlamıyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hakkımda söylenen suçlamaları gerçekleştirmedim. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim'' dedi.
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CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Mağdurları ve Zafer Ç'i dinleyen Bursa 5.Sulh Ceza Hakimliği 50 yaşındaki Zafer Ç'yi '12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı' suçu dolayısla tutukladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından uzun süredir Z.Ç'nin hal ve hareketlerinde değişim olduğunu ifade eden bir aile yakını , ''Z.Ç uzun süredir içine kapanıktı. Yakınları bir kaç kez kendi kendine ağlarken bulmuş. Böyle bir olayın gerçekleşmiş olacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Olayın ardından şahsın sosyal medya hesaplarını inceledim. Şahsın pedofiliye yatkın paylaşımlarının da olduğunu gördüm. Ayrıca şahıs mahkemede 'aile ilişkilerinin' çok düzgün olduğunu ifade etti ama öğrendik ki eşinden de boşanmış. Şahsın gereken en büyük cezayı almasını istiyoruz' dedi.

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