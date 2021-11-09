  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kritik gün o gün! Altında dananın kuyruğu kopacak

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Türkiye'nin tarihi keşfiyle ilgili heyecanlandıran sözler: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

Tosuncuk'u satışa getiren ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ın kuruluşundan haberim yok

‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı

Yetmedi... Meral Akşener de şehit ağabeyine 'ahlaksız' dedi!

Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek

Bütün dengeleri değiştirecek gelişme! Tam 20 bin asker...

İyi Partili vekilin bu beğenisi ortalığı karıştıracak
Siyaset Suçlularla ittifak kuran Sancar, suçları bitiren Erdoğan'ı indirmek istiyor!
Siyaset

Suçlularla ittifak kuran Sancar, suçları bitiren Erdoğan'ı indirmek istiyor!

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, faili meçhul cinayetlerin işlendiği, 1991-1995 arasındaki dönemde, bugün ittifak ettiği CHP'nin koalisyon iktidarında olduğunu unutarak, suçları bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 22:28:00 -
Suçlularla ittifak kuran Sancar, suçları bitiren Erdoğan'ı indirmek istiyor!

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin kapatılmasına yönelik açılan davayı değerlendirdi. HDP'li Sancar, ülkedeki faili meçhul cinayetleri bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, iktidarı "çeteleşmekle" suçladı.

PKK terör örgütüne yakınlıklarının hukuk engeline takılmasını hazmedemeyen HDP'li Sancar, iktidarı "hukuksuzlukla" itham etti: "Eğer devletten hukuku çıkarırsanız geriye devasa bir çete kalır." sözleri ile Şimdiye kadar çetelerin iktidar eliyle kullanılması söz konusuydu. Şimdi yapılmak istenen bizatihi devletin bir çete haline getirilmesidir."

O suçlular, o hırsızlar, o arsızlar kimler, Sancar?

"Böylesine güçlü silahlı aygıta, bürokratik yapıya bir kuruluşun bir birimin çeteleşmesinin yaratacağı sonuçlarıysa tahayyül etmek bile ürkütücüdür." diyen Sancar, bugün ittifak halinde olduğu CHP koalisyon iktidarındayken ülkede işlenen faili meçhul cinayetleri göz ardı ederek, faili meçhullerin önüne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef aldı:

"Halkın sürekli daha fazla ezilmesi ve yoksullaşması demektir. Suça ve yolsuzluğa batan iktidarlar varlıklarını ancak demokrasiyi ve adaleti tamamen sıfırlayarak sürdürebileceklerine inanırlar. Hep böyle olmuştur. Eğer hukuku ve adaleti bütünüyle ortadan kaldırabilirlerse kendilerine sonsuz bir tahakküm düzeni kurabileceklerini sanıyorlar. Ülkeyi suçlular, hırsızlar ve arsızlar için bir cennet haline getirdiler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık ..
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..
CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi
Gündem

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklama Millet İttifakı'nda bazı uzlaşı sorunlarının olduğunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay