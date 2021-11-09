Suçlularla ittifak kuran Sancar, suçları bitiren Erdoğan'ı indirmek istiyor!

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Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin kapatılmasına yönelik açılan davayı değerlendirdi. HDP'li Sancar, ülkedeki faili meçhul cinayetleri bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, iktidarı "çeteleşmekle" suçladı.

PKK terör örgütüne yakınlıklarının hukuk engeline takılmasını hazmedemeyen HDP'li Sancar, iktidarı "hukuksuzlukla" itham etti: "Eğer devletten hukuku çıkarırsanız geriye devasa bir çete kalır." sözleri ile Şimdiye kadar çetelerin iktidar eliyle kullanılması söz konusuydu. Şimdi yapılmak istenen bizatihi devletin bir çete haline getirilmesidir."

O suçlular, o hırsızlar, o arsızlar kimler, Sancar?

"Böylesine güçlü silahlı aygıta, bürokratik yapıya bir kuruluşun bir birimin çeteleşmesinin yaratacağı sonuçlarıysa tahayyül etmek bile ürkütücüdür." diyen Sancar, bugün ittifak halinde olduğu CHP koalisyon iktidarındayken ülkede işlenen faili meçhul cinayetleri göz ardı ederek, faili meçhullerin önüne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef aldı:

"Halkın sürekli daha fazla ezilmesi ve yoksullaşması demektir. Suça ve yolsuzluğa batan iktidarlar varlıklarını ancak demokrasiyi ve adaleti tamamen sıfırlayarak sürdürebileceklerine inanırlar. Hep böyle olmuştur. Eğer hukuku ve adaleti bütünüyle ortadan kaldırabilirlerse kendilerine sonsuz bir tahakküm düzeni kurabileceklerini sanıyorlar. Ülkeyi suçlular, hırsızlar ve arsızlar için bir cennet haline getirdiler."