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Dünya "Suçla mücadelede şeytan çıkarma ve duayı kullanılıyoruz"
Dünya

"Suçla mücadelede şeytan çıkarma ve duayı kullanılıyoruz"

Yeniakit Publisher
2023-03-27 09:55:00 -
"Suçla mücadelede şeytan çıkarma ve duayı kullanılıyoruz"

Kolombiya Emniyet Genel Müdürü, "Suçla mücadelede şeytan çıkarma ve duayı kullanılıyoruz" dedi.

Kolombiya Emniyet Genel Müdürü Henry Sanabria, ülkede suçla mücadele ederken şeytan çıkarma ve duanın da kullanıldığını söyledi. Sanabria, suçluların büyücülük yaptığını da öne sürdü.

Kolombiya Emniyet Genel Müdürü Henry Sanabria'nın yerel medyaya verdiği röportaj ülkede tartışmaya neden oldu. Sanabria, Katolik sembollerle çevrili ofisinde verdiği demeçte dini uygulamaların polise son 50 yılda suçla mücadelede yardımcı olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Sanabria, yaşananlara örnek olarak Pablo Escobar'ın 1993'te, FARC lideri Alfonso Cano'nun 201'de ve onun askeri şefi 'Mono Jojoy'un 2010'da öldürüldüğü polis operasyonlarını gösterdi.

"Şeytanın varlığı kesin. Onu gördüm. Onu hissettim" diyen Sanabria, Semana dergisine verdiği röportajda, suçluların büyücülük yaptığını iddia etti ve bir operasyonda bir polis memurunun "ateş ederken dua ederek" birini öldürmeyi başardığını söyledi.

Katolik geleneklere sahip laik bir ülke olan Kolombiya'da, yapılan bu açıklamalar sosyal medyada şiddetli tartışmalara yol açtı.
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Devlet Başkan Gustavo Petro ise Emniyet Genel Müdürü'nün dinin inancının herkes tarafından bilindiğini söyledi. Başkan Petro, "Bu inançların kuralları etkilememesini sağlamaya çalışıyoruz, bu kadar basit. Bildiğimiz kadarıyla onlara saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Euronews

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