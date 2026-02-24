  • İSTANBUL
İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu
DHA Giriş Tarihi:

İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evleri adeta kayboldu.

Foto - İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Foto - İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu

Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.

Foto - İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu

7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.

Foto - İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

