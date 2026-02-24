İlçede kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Evler resmen kayboldu
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evleri adeta kayboldu.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evleri adeta kayboldu.
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.
Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.
7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.
Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23