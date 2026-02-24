“Görme engelli” azmiyle hafız oldu Görenler utanır mı?

Görme engelli hafız Nahide Mutlu, 2021 yılında başladığı hafızlık eğitimini 2024 yılında tamamlayarak kendisine yönelik ön yargıları kırmayı başardı.

Nahide Mutlu AA muhabirine, hafızlığa başlama serüvenini, bir görme engelli olarak karşılaştığı zorlukları ve umre yolculuğunu anlattı.

Doğumundan kısa bir süre sonra, beyninden gözlerine giden sinirlerin yeteri kadar çalışmaması nedeniyle görme engeli teşhisi aldığını ve bu süreçten sonra ailesinin, onu daha iyi bir şekilde yetiştirebilmek amacıyla özel eğitimlere gönderdiğini belirten Mutlu, hafızlık eğitimi ile 2021 yılında henüz 20 yaşındayken ailesinin teşviki ile tanıştığını belirtti.

Eğitimini 2024 yılında başarıyla tamamlayarak hafız olan Mutlu, yıllar süren bu süreç içerisinde engelinden çok kendisini ön yargıların yorduğunu ancak gelinen noktada hem kendisine hem de diğer görme engellilere karşı bakış açısını değiştirebilecek bir başarı elde etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

Eğitim almak için gittiği hafızlık kursunda yönetimin ilk başta kendisiyle ilgili çekincelerinin bulunduğunun altını çizen Mutlu, "Siz bir görme engelli olarak burada nasıl rahat edeceksiniz, bize uyum sağlayabilir misiniz şeklinde cümleler duydum karşı taraftan. Ben kendime inanıyordum. Çünkü her yerin sakin olmasını, şartların her zaman bana uymasını bekleyemem. Bazen o şartları kendimize uyarlamak gerekiyor. Bunları da onlara söylemiştim. Sonunda ikna olup bana bir şans verebileceklerini söylediler." diye konuştu.

Deneme süreci adı altında verilen şansın, hem kendisi için bir aşama hem de kursun ön yargılarını yıkma adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Mutlu, kursa başladıktan sonra karşılaştıkları hakkında şunları söyledi:

"Kursun onayıyla birkaç ay deneme sürecine tabi tutuldum. Bu süreçte tabii ki benim hafızlık hocamın çok büyük bir desteği oldu. Benim kendime olan inancımı kaybettiğim zaman bile 'sen yapabilirsin, sen başardın, ben sana çok inanıyorum' deyip her zaman destek olmuştur. Bu süreç hem hocalarım için hem de kurs için ön yargıların kırılmaya başladığı ve engellilerin de bir şeyleri başarabileceğini anladıkları bir süreçti. Ve elhamdülillah benim de artık engelimin bana engel olmayacağını bu süreçte hocalarım da anlamış oldular. Biz de hafızlık yolculuğuna başlamış olduk."

Kurstaki ilk ve tek görme engelli öğrenci olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i Braille alfabesi ile yazılı cüzlerden ezberlediğini söyleyen Mutlu, ilk ezberlediği ayetteki heyecan ile son ezberlediği ayetin hüznünü hiç unutamadığını belirtti.

Mutlu, hafızlığının ardından bu yıl şubat ayında ailesi ile umre ibadetini yapmak üzere Mekke ve Medine'ye gittiğini buraya giderken özellikle kalabalık ile ilgili çok korku yaşadığını fakat herhangi bir problemle karşılaşmadan çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Özellikle orada bulunduğu süreç içerisinde görmemenin kendisine herhangi bir sorun oluşturmadığını, aksine, ibadeti ve manayı anlayabilmek için de bir göze ihtiyaç duyulmadığını fark ettiğini belirten Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gitmeden önce orayı merak ediyordum. Oranın atmosferini, heyecanını hissedeceğim duyguları merak ediyordum. 'Allah'ım hani nasıl olacak, nasıl yapacağım, görme engelliyim, beni herhangi bir zorluk bekliyor mu' diye çok düşündüm. Ama Kabe'yi ilk gördüğüm an, daha doğrusu hissettiğim an aslında meselenin Kabe'yi görmek ya da görmemek olmadığını rahat bir şekilde ifade edebilirim. Meselenin görmek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz Peygamber Efendimiz zamanına gittiğimizde baktığımızda Kabe'yi ve onu gören birçok insan vardı ama iman nasip olmadı. Rabbim bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, 'gözler kör olmaz ama sadırlar içerisindeki kalpler kör olur.' Yani asıl mesele orayı dünyevi bir gözle görebilmek ya da müşahede edebilmek değil. Asıl mesele aslında orayı gerçekten kalbimizle, gönlümüzle hissedebilmek."

Hafızlık eğitimini 2024 yılında dönemi birincilikle bitirerek tamamladığını dile getiren ve "kutsal topraklara" gitme hayalini gerçekleştiren Mutlu, imkan verilmesi durumunda her engellinin istediği her şeyi başarabileceğini gösterdiği için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisi gibi hafız olmak isteyen engellilere sosyal medya hesabı aracılığıyla çektiği videolar ile tavsiyeler verip deneyimlerini de aktardığını belirten Mutlu, engellilere asla istedikleri şeyden vazgeçmeme tavsiyesinde bulunurken, engelli bulunmayan kişilerin ise kendilerine karşı ön yargılı ve "engel olmaması" çağrısında bulundu.

Mutlu, engelli ve engelsiz bireylere yönelik sözlerini şu şekilde tamamladı: "Engelli olan arkadaşlara şunu söylemek isterim: Asla pes etmeyin. Evet, bizim imtihanımız zor, ağır da bir imtihan. Ama zaten asıl mesele de bu. Bunu kabul ettikten sonra mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Ben bu dünyaya bir görme engelli olarak olarak geldiysem demek ki bir görme engelli olarak yapabileceğim şeyler olmalı. Yani bir şeyler yapabilmeliyim. Bunu düşünüyorum. Engelli olmayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen bize engel olmayın. Ya biz zaten engelliyiz. Evet, bununla barışığız. Bir şekilde hayatımızı kendimiz kendi bulduğumuz yöntemlerle farklılıklarla idame ettirmeye çalışıyoruz."