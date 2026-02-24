Üsküdar’ın kalbinde 400 yıllık miras… Mimar Sinan’ın ustalık imzasını taşıyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Kanbaş, Üsküdar'daki selatin camilerden Valide-i Atik Camisi'nin mimari yapısını, hat ve işlemelerini, külliye yapısını, çini detaylarını ve Nurbanu Sultan'ı anlattı. Kanbaş, Üsküdar'ın sırtlarında adeta Boğaz'a hakim Valide-i Atik Camisi'ni, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu 3. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan'ın yaptırdığını söyledi. Kanuni Sultan Süleyman'ın gelini, 3. Selim'in hanımı Nurbanu Valide Sultan'ın güçlü, kudretli ve hayırsever olduğunu belirten Kanbaş, "Caminin, Mimar Sinan'ın ustalık devri diyebileceğimiz, Edirne'deki Selimiye'yi inşa ettiği bir dönemde talep edildiğini görüyoruz. Mimar Sinan'ın aslında bir ustalık eseridir diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Kanbaş, Sinan'ın, Edirne'deki Üç Şerefeli Cami ve Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nin geliştirilmiş şekliyle Valide-i Atik Camisi'ni inşa ettiğini belirterek, "Sadece bir cami değil, adeta bir külliye. Yani etrafında şifahanesinin, sıbyan mektebinin, darülkurranın, darülhadisin, ticarethanelerin, fakirlerin bir tas çorba alabilmek için sanki gitmek mecburiyetinde kaldıkları bir imarethanenin ve üniversite öğrencilerinin eğitim alabildiği bir medrese bulunuyor. Aslında ufak bir şehir." dedi. Kanbaş, Nurbanu Valide Sultan'ın ileri görüşlü olmasından kaynaklı, bundan 400 yıl önce mükemmel bir şehir planıyla merkezinde cami ve etrafında bütün sosyal alanların yer aldığı bir külliye inşa ettirdiğini aktardı.