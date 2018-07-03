Suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Adana'da vatandaşlar üzerinde baskı kurup haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.03 Temmuz 2018 Salı 09:49
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup haksız kazanç sağladığı ve vatandaşlar üzerinde baskı kurduğu ileri sürülen çeteye şafak vakti operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı olarak 20 adrese 250 polisle yaptığı baskında 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Suç örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.
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