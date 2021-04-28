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Gündem Suç örgütü üyelerine baskın: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Suç örgütü üyelerine baskın: Çok sayıda gözaltı var

Haklarında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başlatılan eş zamanlı operasyonda suç örgütüne üye çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 07:29:00 - 2021-04-28 07:34:39
Suç örgütü üyelerine baskın: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir'de faaliyet gösteren ve "tefecilik", "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu soruşturma bünyesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında, zanlıların çoğunun yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

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