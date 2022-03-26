Suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 kişiye ev hapsi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, M.A, P.T, B.İ.T, B.Y, M.K, T.H, D.A, T.H, M.F.A, P.A.U ve A.B.Y, savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde bir tabanca ve şarjör, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, bir bıçak, 3 bilgisayar, bir tüfek ve ses kayıt cihazı ile 2 çek karnesiyle bir senet bulunduğu öğrenildi.

Olay

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma", "nitelikli tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçunu" da işledikleri ileri sürülen zanlılar, dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.