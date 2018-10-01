Suç örgütü lideri Adnan Oktar'a bir kötü haber daha
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Kandilli'deki villadaki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.01 Ekim 2018 Pazartesi 16:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı.
Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.
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