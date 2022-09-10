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Yerel Suç makinesini bekçiler enseledi
Yerel

Suç makinesini bekçiler enseledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 08:52:00 -
Suç makinesini bekçiler enseledi

Olay, Dağ Mahallesi’ndeki bir marketin önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen Kuşadası Polis Merkez Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 600 metre kaçabilen şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüpheli Ö.K.'nin (31) 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 79 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ö.K.'nin yapılan üst aramasında ise 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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