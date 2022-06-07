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Yerel Suç makinesi yakalandı
Yerel

Suç makinesi yakalandı

Elazığ’da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 15:59:00 -
Suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta arayla meydana gelen iki adet ateşli silahla kasten yaralama olayları şüphelisinin tespit ve yakalanmasına yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma sonrasında söz konusu şüpheli Ö.Ö. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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