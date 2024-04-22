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Yerel "Suç makinesi" hapse gönderildi
Yerel

"Suç makinesi" hapse gönderildi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 13:12:00 -
"Suç makinesi" hapse gönderildi

Aydın'da "çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen koordineli faaliyetler kapsamında Çakırbeyli Mahallesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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